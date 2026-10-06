Miles de estudiantes se movilizan en Francia con despliegue de fuerte dispositivo policial

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París, 6 oct (EFE).- Decenas de miles de estudiantes de secundaria están llamados a movilizarse este martes en distintas ciudades de Francia para reclamar mayores recursos para la educación, denunciar el deterioro de los centros escolares y la falta de profesores, especialmente en los barrios más desfavorecidos.

Las autoridades han desplegado un importante dispositivo policial ante el temor a nuevos incidentes, después de varios días de bloqueos y enfrentamientos que han causado numerosos heridos, algunos de carácter grave.

Según el Gobierno, 215 estudiantes han resultado heridos desde el inicio de las movilizaciones. El ministro de Interior, Laurent Nuñez, aseguró hoy en France Inter que la inmensa mayoría de los casos se produjeron en accidentes o por la intervención de personas ajenas al movimiento, en episodios de «violencia urbana» y «de extrema tensión» en los que justificó el uso de antidisturbios.

La jornada de movilización de este martes llega después de varios episodios graves: Un adolescente de 15 años sufrió la amputación de una mano la víspera en Lens (norte) tras la explosión de una granada, mientras que en Tours (centro), un estudiante de 16 años perdió la visión de un ojo durante un bloqueo la semana pasada.

Mientras que el suceso de Lens está bajo investigación para establecer las circunstancias de los hechos, en el de Tours la Fiscalía indicó que las lesiones del menor eran compatibles con el impacto de un proyectil disparado por un lanzador de balas de defensa (LBD), utilizado por las fuerzas del orden francesas.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, también defendió este martes en France 2 la actuación de las fuerzas de seguridad, aunque reconoció que las lesiones sufridas por algunos jóvenes son «un drama en cualquier circunstancia» y recordó que se han abierto investigaciones de la IGPN, la llamada «policías de policías». Nuñez puntualizó que hay «una decena» de casos bajo su lupa.

Aseguró que el Ejecutivo quiere «escuchar y acompañar» las reivindicaciones de los estudiantes, pero rechazó cualquier legitimación de la violencia y subrayó que «715 policías y gendarmes han resultado heridos» hasta la fecha. «Nada justifica eso», dijo.

La movilización comenzó ya desde primeras horas de hoy en varios institutos de Francia, entre ellos los de París. Así, se registraron bloqueos incluso en centros de barrios exclusivos como los institutos Hélène-Boucher y Louis-le-Grand, mientras que estudiantes se concentraban también frente a otros establecimientos.

Los manifestantes reclaman, entre otras medidas, inversiones para mejorar las condiciones materiales de los centros, más personal educativo y sanitario y cambios en el acceso a la enseñanza superior, que juzgan poco transparente y consideran que favorecen a alumnos de centros privilegiados.

El movimiento estudiantil en los institutos ha comenzado a coordinarse con los universitarios, ya que según el sindicato la Unión de Estudiantes, 18 universidades estaban bloqueadas el lunes en ciudades como Estrasburgo, Reims, Caen, París, Burdeos o Aix-en-Provence.

Las organizaciones estudiantiles han presentado una plataforma de diez medidas que pretende servir de base para negociar con el Gobierno durante la elaboración de los presupuestos de 2027, en cuyo proyecto de ley denuncian recortes o congelaciones en distintas ayudas sociales.

Entre sus propuestas figuran un plan urgente de renovación de centros escolares y universitarios, la contratación de personal sanitario y de orientación y la creación de 150.000 plazas adicionales en la enseñanza superior.

También reclaman modificar las reglas de selección para acceder a las universidades y a los másteres, la plataforma llamada Parcoursup, algo que descartó hoy la portavoz del Gobierno, aunque admitió la posibilidad de introducir mejoras. «Parcoursup no será eliminado», mantuvo Bregeon.

Por su parte, el ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, tiene previsto reunirse mañana miércoles con representantes estudiantiles ante la amenaza de que podrían convocar bloqueos universitarios si no obtienen compromisos concretos del Ejecutivo. EFE

cat/alf

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