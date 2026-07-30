Miles de evacuados regresan a sus hogares tras los megaincendios en España y Francia

afp_tickers

Compartir

4 minutos

Decenas de miles de personas que huyeron de los megaincendios forestales en España y Francia regresaron a sus hogares el miércoles, mientras que el pronóstico de una jornada más fresca el jueves alimenta la esperanza de una tregua en el combate a las llamas.

Ambos países vecinos han sufrido en la última semana algunos de los peores incendios forestales de los que se tiene recuerdo, que arrasaron vastas zonas y obligaron a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.

En España se levantaron las órdenes de evacuación que quedaban en la provincia de Ávila y los dos últimos pueblos cerca de Madrid que habían sido desalojados. Mientras algunos evacuados regresaron a hogares intactos, otros solo encontraron devastación.

«Estamos felices de volver. Estamos intentando volver a la normalidad», dijo a la AFP Susana Barrul, una ama de casa de 39 años que encontró sin daños su parcela en Aldea del Fresno.

Pero a 12 kilómetros de distancia, en Pelayos de la Presa, José Fernández halló los muebles quemados, los muros a medio caer y las montañas de ceniza en que se había convertido su domicilio.

«No tengo dinero, no tengo documentos, no tengo casa», lamentó con los ojos vidriosos el jubilado de 74 años mientras paseaba por los restos calcinados.

Las autoridades dijeron el miércoles que las mejores condiciones durante la noche habían ayudado a los equipos a estabilizar la zona del incendio.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que las próximas horas serían «decisivas» en la batalla por extinguir todas las llamas que quedaban.

– «Más optimistas» –

En Francia, autoridades de la región de Gironda reportaron una segunda noche tranquila. Señalaron que el megaincendio al oeste de la capital del vino de Francia, Burdeos, seguía estable a pesar de un repunte de las temperaturas el miércoles, mientras la cuarta ola de calor del verano abrasaba la zona.

«Si la noche transcurre bien, podemos razonablemente ser más optimistas para mañana (jueves)y los próximos días», expresó la funcionaria regional Sophie Brocas.

Decenas de miles de los más de 220.000 evacuados en la zona recibieron autorización para volver a sus domicilios.

En la región sudoriental de Var, sin embargo, más de 600 personas se vieron obligadas a huir después de que estallara un nuevo incendio en esta zona enclavada a lo largo de la costa mediterránea de Francia, entre las ciudades de Marsella y Niza.

El nuevo fuego se declaró menos de un día después de que otro incendio en la región de Var fuera controlado.

Otro incendio forestal estalló en la región de Borgoña, cerca de la ciudad de Dijon, y arrasó 125 hectáreas pero sin causar víctimas ni daños a viviendas, según informaron las autoridades locales.

El fuego comenzó por la tarde en la Combe du Vaulon, un valle seco situado en la comuna vitivinícola de Couchey, a unos 10 kilómetros al suroeste de Dijon.

– Fuegos en Europa –

Europa se ha visto afectada por sucesivas olas de calor y una grave sequía este año, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana.

El calor extremo ha resecado la vegetación que había crecido durante los períodos de lluvia a comienzos de año, lo cual creó condiciones de auténtico polvorín.

En España, ardieron 207.000 hectáreas de terreno en todo el país, una de las mayores superficies en cualquier periodo de enero a julio registrado por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Las autoridades españolas dieron cifras levemente diferentes.

En Francia, se quemaron unas 92.000 hectáreas en el mismo periodo, la mayor superficie documentada en registros que se remontan a dos décadas.

Aunque la atención actual se centra en Europa Occidental, la Unión Europea advirtió esta semana de que las condiciones propicias para incendios se extenderán hacia el centro del continente en los próximos días.

Los equipos de emergencia combatían un incendio en la isla griega de Paros. Dos bomberos murieron luchando contra las llamas en Creta y un tercero cerca del puerto de Gitión, en el Peloponeso.

Los incendios en Turquía ya obligaron a evacuar a cientos de personas en torno a playas turísticas del sur, mientras cientos de bomberos combaten las llamas.

bur-cas/asm/adr/dsa/pc-pb/an/mmy/an/dga/ad/mas