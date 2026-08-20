Miles de rusos solicitan ingresar en partido opositor excluido de elecciones de septiembre

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Moscú, 20 ago (EFE).- Cerca de 8.000 rusos han solicitado ingresar en el partido opositor Yábloko, recientemente excluido de las elecciones legislativas de septiembre, informaron este jueves fuentes de la formación liberal.

«En las últimas dos semanas, hemos recibido 8.000 solicitudes», dijo el jefe de la oficina moscovita de Yábloko, Kiril Goncharov, al medio Bereg, y agregó que actualmente la formación cuenta con 4.000 miembros.

«Vemos que muchas personas se sienten desmotivadas y decepcionadas por nuestra exclusión. Una forma de apoyarlas es hacer que puedan seguir en círculos donde hay personas afines. Esto tendrá un efecto no solo político, sino también psicoterapéutico», opinó.

Según Goncharov, en caso de participar en las elecciones, Yábloko recibiría el apoyo de millones de personas, muchas de ellas jóvenes.

El Tribunal Supremo ruso rechazó este pasado lunes el recurso presentado por Yábloko, el único que se opone a la guerra en Ucrania, contra su exclusión de las elecciones parlamentarias de septiembre.

Yábloko, decenas de cuyos partidarios fueron detenidos frente al tribunal, intentó refutar las acusaciones de financiación extranjera y violación de los derechos de autor, pero el tribunal de apelaciones desestimó todos sus argumentos.

La formación liberal adelantó que, sea como sea, interpondrá una queja ante el presidium del Supremo con el fin de agotar todas sus opciones en el marco de la ley para poder concurrir en los comicios por listas de partidos. EFE

mos/mra