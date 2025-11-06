Militares de Venezuela desmantelan presunta banda e incautan más de 33 kilos de droga

Caracas, 6 nov (EFE).- Militares de Venezuela desmantelaron una presunta banda delictiva en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) e incautaron 33,58 kilos de cocaína, aseguró este jueves la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

A través de Instagram, la GNB detalló que integrantes de la organización, llamada Los Pachos, llevaban la droga «oculta entre la carga de un vehículo» procedente de La Grita, una localidad de Táchira, con destino a la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui (este).

La institución militar informó que este procedimiento fue notificado a la Fiscalía. Aunque no precisó el número de detenidos, mostró una foto con dos personas arrestadas.

En otro operativo, militares venezolanos detuvieron a dos hombres por presuntamente transportar 26,8 kilos de cocaína en el estado Carabobo (norte), señaló este martes la GNB.

La institución militar expresó que, tras una inspección a un camión en un Punto de Atención al Ciudadano en el municipio de Puerto Cabello, fue hallada la droga oculta en siete rodillos de maquinaria pesada.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que el país suramericano «tiene un modelo muy avanzado de lucha» contra el narcotráfico e indicó que, desde principios de 2025 hasta octubre, las fuerzas militares y policiales incautaron 63 toneladas de aproximadamente 100 que, aseguró, pretendía «pasar el narcotráfico colombiano» por territorio venezolano.

Estados Unidos acusa al Gobierno venezolano de formar parte de las redes de narcotráfico que transportan drogas a Norteamérica, un argumento que Washington esgrime para mantener su despliegue militar en aguas del Caribe y atacar lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico. El chavismo, por su parte, niega esta vinculación.

En los ataques de Estados Unidos en el Caribe, más de 60 personas han fallecido, lo que Maduro tacha de «ejecuciones extrajudiciales». EFE

