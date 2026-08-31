Ministro de Defensa colombiano defiende bombardeo militar en el que murieron tres menores

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Bogotá, 31 ago (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, defendió este lunes el bombardeo militar en el que murieron diez miembros de las disidencias de las FARC, entre ellos tres menores de edad, en el municipio de El Retorno, en el selvático departamento del Guaviare (centro-sur).

«El pasado 27 de agosto, en una operación conjunta y coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se realizó un ataque aéreo estratégico sobre tres zonas campamentarias en cercanías del río Inírida, en el municipio de El Retorno», señaló Mora.

En la operación militar, según el propio Ministerio de Defensa, «se neutralizaron» diez integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño, una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, dirigidos por Juan Agudelo Salazar, alias ‘Urías Perdomo’, contra quien iba dirigida la operación.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tres de los diez combatientes fueron identificados como menores de edad y murieron en la operación ordenada por el presidente, Abelardo de la Espriella, en la que, según las primeras informaciones, no murió ‘Urías Perdomo’.

«Nueve de los diez cuerpos fueron identificados y uno continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra. De los nueve cuerpos identificados cuatro son femeninos; cinco, masculinos y tres, menores de edad», indicó el domingo Medicina Legal en un comunicado.

El Ministerio de Defensa defendió el bombardeo e insistió en que «la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley».

El propio De la Espriella respaldó este lunes al ministro de Defensa y a las Fuerzas Militares, a las que manifestó todo su apoyo, y recalcó que «los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el derecho humanitario».

Menores atrapados en la guerra

La muerte de estos tres menores, cuya identidad no ha sido revelada, se suma a la de otro joven menor de 18 años que también fue identificado por Medicina Legal tras otra operación militar ordenada por el Gobierno en el sur del país, en un contexto en el que el reclutamiento de menores es una de las expresiones más graves de la violencia ejercida por los grupos armados en Colombia.

Según Medicina Legal, durante el periodo presidencial de Iván Duque (2018-2022) hubo 367 personas fallecidas en bombardeos militares, de las cuales 42 eran menores de edad.

En contraste, durante la Administración del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), con corte al pasado 31 de mayo, la entidad contabilizó 458 muertos en operaciones del mismo tipo, entre ellos 62 menores.

La organización Human Rights Watch (HRW) instó la semana pasada a De la Espriella a adoptar medidas para frenar el aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados que, según sus cálculos, ha afectado a unos 1.500 niños, niñas y adolescentes desde 2021, un problema que pone en evidencia la vulnerabilidad de la población menor de edad en las zonas donde operan esas organizaciones armadas. EFE

enb/joc/pcc

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