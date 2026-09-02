Ministro de Exteriores indio viaja a Ucrania tras Modi pedir el fin de la guerra a Putin

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Nueva Delhi, 2 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de la India, S. Jaishankar, viajará el jueves a Ucrania y Polonia en una visita oficial de tres días que arranca pocos días después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, pidiera al presidente ruso, Vladímir Putin, poner fin a la guerra.

«Durante su viaje, el ministro mantendrá consultas bilaterales con sus homólogos, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, y el vice primer ministro y ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikroski», según un comunicado del Ministerio de Exteriores de la India emitido este miércoles

La visita oficial, que tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre, se centrará en fortalecer las relaciones bilaterales y brindará también la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos regionales y asuntos de interés mutuo, añade la nota diplomática.

El viaje de Jaishankar a Kiev se enmarca en los esfuerzos de Nueva Delhi por mantener un delicado equilibrio diplomático, y se produce tras la reunión que mantuvieron el lunes Modi y Putin durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek (Kirguistán).

En dicho encuentro, el mandatario indio hizo un firme llamado al cese de las hostilidades, advirtiendo de que la prolongación del conflicto «hace retroceder a la humanidad».

«Debemos pasar de una guerra interminable a poner fin a la guerra», destacó Modi frente al jefe del Kremlin, reiterando que el mensaje de la India, «una tierra de paz y la tierra de Buda», es encontrar una solución pacífica lo antes posible.

Pese a las peticiones de alto el fuego, que Putin ha rechazado reiteradamente, la India y Rusia continúan reforzando su asociación estratégica. A raíz de la guerra, el país asiático se ha convertido en el principal importador de petróleo ruso y el comercio bilateral creció un 2,6 % en el primer semestre de este año.

Se espera que ambos líderes vuelvan a coincidir en la cumbre del grupo BRICS, que se celebrará en Nueva Delhi en apenas dos semanas. EFE

mtv/rod