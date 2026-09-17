Misiles y drones rusos dejan 18 heridos en Kiev

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Un ataque nocturno ruso con misiles y drones dejó al menos 18 heridos en Kiev, que amaneció entre fuertes explosiones, indicaron el jueves las autoridades ucranianas.

Poco antes de estos ataques, el Congreso de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y sus aliados con el fin de convencer a Moscú de negociar la paz.

Por el contrario, Rusia ha multiplicado en los últimos meses los bombardeos contra la capital y el balance de víctimas civiles se ha elevado a niveles no vistos desde los compases iniciales de la guerra en 2022.

«Ya se han registrado 18 heridos en Kiev», declaró en redes sociales el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, quien previamente dijo que un edificio residencial fue alcanzado.

Periodistas de la AFP escucharon en la madrugada del jueves una docena de fuertes explosiones, al tiempo que la administración militar de Kiev impuso una «alerta roja».

«Una vez más se han atacado infraestructuras civiles y se han registrado daños en ocho regiones», denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en redes sociales.

Las autoridades regionales y los equipos de emergencia también reportaron siete heridos en la región de Odesa, en el sur a orillas del mar Negro, y otros tres en la vecina Zaporiyia.

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