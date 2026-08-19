Moderna y Merck se disparan en bolsa tras los resultados de una vacuna contra el melanoma

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Nueva York, 19 ago (EFE).- Las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck se disparaban este miércoles en Wall Street, un 130 % y un 10 %, respectivamente, tras divulgar que su vacuna contra el melanoma (cáncer de piel) ha obtenido resultados positivos en un primer ensayo.

A las 11:00 hora local (15:00 GMT), los títulos de Moderna subían 82,41 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior y cada acción se vendía a 145,37 dólares; mientras que los de Merck ganaban 14,07 dólares y cotizaban cada uno a 149 dólares. EFE

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