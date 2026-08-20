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Mohamed VI indulta a 667 condenados en Marruecos con motivo de la Fiesta de la Juventud

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1 minuto

Rabat, 20 ago (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos ha concedido su gracia a 667 personas condenadas por distintos tribunales del país con motivo de la Fiesta de la Juventud, que se celebra este viernes en el reino, anunció en un comunicado el Ministerio marroquí de Justicia.

De los beneficiarios, 526 se encuentran detenidos y 141 en libertad, precisó la misma fuente.

Según el escrito, entre los reclusos siete obtuvieron la gracia sobre la parte restante de la pena de prisión, 517 vieron reducida su condena carcelaria y dos lograron la conmutación de la pena perpetua por una de duración determinada.

En cuanto a los condenados en libertad, 62 vieron condonada la pena de prisión, 13 conservaron la multa mientras se les perdonaba la cárcel, 59 obtuvieron la gracia sobre la multa y siete fueron beneficiados con el indulto simultáneo de prisión y multa, añadió el comunicado.

La gracia real es una tradición recurrente en Marruecos en fechas nacionales y religiosas, y suele anunciarse mediante comunicados del Ministerio de Justicia que desglosan el número de beneficiarios y el tipo de medidas aplicadas. EFE

ms/mgr

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