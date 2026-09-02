Montevideo impulsa el turismo inteligente con experiencias sostenibles y accesibles

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Montevideo, 2 sep (EFE).- La ciudad de Montevideo, que recibió a 876.317 viajeros en 2025, busca consolidar en este 2026 un modelo de turismo inteligente basado en la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y una mejor experiencia para quienes la visitan, según dijeron a EFE fuentes del sector.

Tras obtener la certificación como Destino Turístico Inteligente el año pasado, la capital uruguaya aceptó ahora el desafío de avanzar en la profesionalización del sector para potenciarlo.

En ese contexto, Montevideo acogerá esta semana la tercera edición de Turismo 360, una feria internacional de destinos turísticos inteligentes que contará con una jornada de formación y otras dos abiertas al público enfocadas en este modelo de gestión turística que une la tecnología, el análisis de datos, la innovación y la sostenibilidad para mejorar la experiencia del viajero y la vida de los residentes.

«Los turistas no van a venir a Montevideo por un certificado, pero vienen y vienen más y la pasan mejor si su experiencia es mejor», indicó a la Agencia EFE la directora de la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, Karina Fortete.

La vocera explicó que Montevideo busca diferenciarse de otros destinos turísticos al ofrecer experiencias más respetuosas con el ambiente y entre las personas, así como garantizando que quienes tienen alguna discapacidad puedan también disfrutar de la ciudad.

Por ello, desde este viernes 4 de septiembre y hasta el domingo 6, en Turismo 360 se abordarán temas relacionados con la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación, la tecnología y la gobernanza.

De este modo, los organizadores han programado los talleres ‘Sostenibilidad Integrada: de la gestión cotidiana a la certificación’ y ‘Sostenibilidad y regeneración turística: ¿cómo integrarlas en nuestro emprendimiento?’.

El encuentro contará también con propuestas que incluirán recorridos históricos a pie, visitas a bodegas de vino, paseos en autobús y recorridos por lugares vinculados a la literatura.

De hecho, al ser cuna de innumerables autores, Montevideo es la única urbe de Latinoamérica declarada como Ciudad Literaria por la Unesco, en 2015.

Aprovechando estos atributos, uno de los objetivos de la División Turismo de la Intendencia de Montevideo es generar espacios de intercambio para mejorar la calidad y competitividad del sector.

La organización decidió, además, abrir la feria al público para acercar a la ciudadanía a la actividad turística y dar a conocer su impacto y las oportunidades que genera.

Las dos ediciones anteriores de Turismo 360 dejaron como enseñanza que las personas, cuanto más cercanas a las experiencias turísticas se encuentran, mejores anfitrionas son, comentó Fortete.

Asimismo, enfatizó que, aunque aumentar el número de visitantes es importante, uno de los principales objetivos es lograr su fidelización mediante experiencias de calidad. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Intendencia de Montevideo para la difusión de este contenido.