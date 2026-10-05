Mueren dos personas en su intento por cruzar el Canal de la Mancha

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Dos hombres murieron frente a la costa francesa durante la noche del domingo mientras intentaban cruzar el Canal de Mancha hacia Gran Bretaña, y dos mujeres fueron hospitalizadas con quemaduras, informaron las autoridades en Francia.

Los dos migrantes fallecidos tenían entre 30 y 40 años, precisó la prefectura.

Además, dos mujeres que presentan «quemaduras en una gran parte del cuerpo» fueron hospitalizadas, según indicó la misma fuente.

El diario regional La Voix du Nord precisó que las quemaduras se debían a la reacción química que se produce cuando la gasolina se mezcla con agua de mar.

La fiscalía de Boulogne-sur-Mer abrió una investigación para determinar las circunstancias de estos dos nuevos decesos.

Este nuevo drama eleva al menos a 24 el número de migrantes fallecidos en el mar en la frontera franco-británica desde comienzos de año, según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales.

Hace una semana, otro intento de cruce clandestino del Canal de la Mancha causó la muerte de tres personas, entre ellas un niño, halladas en una embarcación sobrecargada de pasajeros frente a las costas del Paso de Calais.

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