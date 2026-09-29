Mujeres colombianas se manifiestan en defensa del derecho al aborto

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Cientos de mujeres con pañoletas verdes salieron a la calle este lunes en Colombia para reivindicar el derecho al aborto, que sienten amenazado con el nuevo gobierno conservador de Abelardo de la Espriella.

En Colombia el aborto está despenalizado hasta las 24 semanas de gestación desde 2022, por una sentencia de la Corte Constitucional en este país de mayoría católica.

Con pañoletas verdes amarradas al cuello y los brazos, símbolo de la lucha por el aborto, las mujeres gritaron consignas como «mi útero, mi decisión» en esta jornada declarada de Acción global por el acceso al aborto legal y seguro.

«Siento una preocupación muy grande. (El aborto) está en juego en estos momentos con Abelardo», dijo Camila Tovar, estudiante de 19 años, desde un plantón en el centro de Bogotá.

El derechista De la Espriella, que se define como «provida», calificó el derecho al aborto garantizado por el alto tribunal como una «monstruosidad» y propuso revisarlo.

Tras su juramentación el 7 de agosto, la oposición lo acusa de promover una batalla cultural conservadora con acciones como la eliminación de la expresión «niños y niñas» de los documentos oficiales y su reemplazo por «niñez».

Para Mariana Millán, química industrial de 20 años, la victoria de De la Espriella fue una «ofensa» para las colombianas.

«No hay Estado, ni un Dios, ni un hombre que pueda decidir sobre mi cuerpo ni mi útero», asegura con el rostro cubierto por una pañoleta.

Colombia forma parte de los países de América Latina que recientemente han virado a la derecha. Un sector de la sociedad colombiana autodenominado «provida» se opone a la interrupción voluntaria del embarazo.

Colombia está a la vanguardia en América Latina al permitir el aborto hasta el sexto mes de gestación.

als/nn