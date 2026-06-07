Mujeres periodistas nicaragüenses en el exilio, víctimas de campañas de odio, dice estudio

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San José, 7 jun (EFE).- Las mujeres periodistas nicaragüenses en el exilio son víctimas de campañas de odio digital atribuidas a seguidores del Gobierno que copresiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un estudio de la plataforma «La Sala, mujeres en la redacción» enviado este domingo a EFE.

El informe, realizado en una primera fase en 2022 y actualizado en mayo de 2026 y que analiza un grupo de nueve medios de comunicación fundados y dirigidos por mujeres, documenta el ‘doxing’ (revelación de datos personales) transfronterizo como herramienta de represión contra las comunicadoras nicaragüenses en el exilio.

Para proteger a sus equipos, las directoras asumen toda la visibilidad pública, «convirtiéndose en blanco de campañas de odio digital y violencia de género en línea que involucran a sus familias y vida personal», revela el estudio.

«He ocultado a todo el personal y soy la que doy la cara y la que recibe los mayores ataques, las campañas de odio, la desnacionalización, confiscación. Lo que haya que recibir, lo he recibido yo», explicó una de las directoras en el estudio, titulado «El costo de informar: Mujeres periodistas nicaragüenses en el exilio».

Al menos 23 periodistas nicaragüenses, críticos con el Gobierno sandinista, han sido declarados «traidores a la patria» y privados de su nacionalidad y algunos de sus propiedades, entre un total de 317 opositores, disidentes y críticos, según sentencias del Tribunal de Apelaciones de Managua.

Entre las periodistas mujeres afectadas figuran las directoras de medios digitales Lucía Pineda (100 % Noticias), Jennifer Ortíz (Nicaragua Investiga), y Patricia Orozco (Agenda Propia), así como las comunicadoras Cristiana Chamorro, Sofía Montenegro y Silvia Nadide Gutiérrez.

Otro de los hallazgos del estudio es que, para mayo de 2026, el 100 % de las directoras de medios están en el exilio, cargando ellas con «la gestión del medio, la búsqueda de fondos y el rol estructural de cuidadoras domésticas en condiciones de desarraigo», señaló Duyerling Ríos, investigadora de «La Sala, mujeres en la redacción».

Medios nicaragüenses se reinventan en el exilio

Las directoras no solo llevan la conducción editorial y la búsqueda de financiamiento, sino que además sostienen los cuidados del hogar como jefas de familia únicas, según el estudio.

A pesar de ese contexto adverso, el diagnóstico registra un salto cualitativo entre 2022 y 2026: cinco de las siete directoras entrevistadas en la segunda fase cuentan ya con un plan de negocios estructurado.

Los medios han transformado sus agendas hacia periodismo feminista, podcasts, fotoperiodismo cívico y narrativas multimedia que les permiten conectar con audiencias dentro de Nicaragua y con las comunidades de la diáspora, «rompiendo el monopolio narrativo de la dictadura Ortega-Murillo», explica el estudio.

El informe hace un llamado a las organizaciones donantes para que diseñen mecanismos flexibles que reconozcan las desigualdades estructurales de género: financiamiento adaptado, asistencia técnica en finanzas y mercadeo digital, y programas de inserción económica para mujeres profesionales en movilidad humana.

Entre 2018 y lo que va de 2026 el Gobierno de Ortega y Murillo ha cerrado al menos 56 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y la Trinchera de la Noticia, según la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en Costa Rica.

Además, al menos 309 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, han abandonado su país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018.

Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, Nicaragua ocupa el puesto 168 de 180 países, superando a Cuba (160) y Venezuela (159).EFE

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