Mulino defiende acuerdo UE-Mercosur y critica «regulaciones extremas» al comercio

Asunción, 17 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Mulino, defendió este sábado en Paraguay el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) al asegurar que favorece la libertad económica frente al «intervencionismo» y «regulaciones extremas».

«Quiero felicitar tanto al equipo del Mercosur como al de la Unión Europea por firmar este acuerdo, que es a favor de la libertad económica y del intercambio de bienes, sin tanto intervencionismo que han sido perjudiciales para la economía global», dijo el presidente panameño, quien participó como invitado de honor en la ceremonia de firma de este pacto en Asunción.

Mulino afirmó que las «regulaciones extremas» al comercio «se hacen de un día para otro», pero que los acuerdos como el que se rubricó esta jornada «llevan años y años».

También destacó que la firma, que tuvo lugar en la sede del Banco Central de Paraguay (BCP), «no es el fin de nada, sino el inicio de algo grande en beneficio de todos».

Mulino defendió que el Mercosur, integrado por Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, es «un gigante bloque productor que hace productos de calidad, con buenas prácticas, de manera competitiva», en alusión a las preocupaciones de ciertos europeos, como el agrícola, que han cuestionado la producción suramericana.

El gobernante aseguró que Panamá, que ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado, tiene un «gran interés» en «aportar» con su posición geográfica y su fortaleza logística alrededor de su canal y puertos marítimos.

«Quiero ser claro, no somos un competidor, somos un complemento de todos ustedes para que sus productos lleguen a los mercados más diversos, aumentando la competitividad del comercio exterior de los países», sostuvo el presidente panameño, quien subrayó que su país está «orgulloso» de integrar el Mercosur.

El Mercosur y UE firmaron este sábado un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas, tras 26 años de negociaciones.EFE

