Multitudes celebran en Serbia la victoria del movimiento estudiantil en las legislativas

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Una multitud de serbios salió el lunes a las calles para celebrar la victoria del movimiento estudiantil en las elecciones legislativas celebradas en la víspera, que pone fin a 14 años en el poder del partido populista de derecha de Aleksander Vucic.

La victoria en los comicios anticipados es la culminación de casi dos años de manifestaciones desencadenadas por el derrumbe, en 2024, de una marquesina de la estación de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de este país balcánico.

Murieron 16 personas y los manifestantes atribuyeron el accidente a la corrupción.

Este incidente desató las protestas más multitudinarias desde la caída del exlíder Slobodan Milosevic en 2000.

Según un sondeo de la ONG de referencia Cesid, basado en una muestra que representa el 96% de los sufragios, el movimiento estudiantil obtuvo un 52,9% de los votos contra un 38,8% del oficialista Partido Progresista Serbio (SNS).

Estos resultados preliminares no oficiales publicados el lunes representarían una mayoría de 140 escaños de los 250 del Parlamento. La participación final estimada fue del 69,3%.

Decenas de miles de personas se reunieron de nuevo el lunes por la noche en una gran plaza del centro de Belgrado para celebrar. Muchos agitaban bengalas mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo.

«Estoy sobre una pequeña nube», declaró a la AFP el jubilado Zvonimir Stankovic, que se unió a la multitud. «Es difícil explicar a alguien que nunca ha vivido aquí lo que se siente después de años de opresión».

La multitud se dispersó después de breves choques con la policía antidisturbios frente al edificio de un medio de comunicación. Ilija Srdanovic, cabeza de lista de los estudiantes, publicó en Instagram un llamamiento a la calma.

«Los resultados no han sido proclamados. Debemos mantener la dignidad hasta el final, no recurramos a ninguna forma de violencia», escribió.

– «¡Victoria!» –

«Los estudiantes ganaron y, con ellos, también gana la esperanza de que Serbia sea un país de justicia, libertad y dignidad», declaró Radomir Saicic, candidato de la Lista de Estudiantes.

Para sorpresa de muchos observadores, Vucic, quien se había vuelto cada vez más autoritario en los últimos años, reconoció la derrota menos de dos horas después del cierre de las urnas.

«A juzgar por una muestra estratificada, está claro que perdimos estas elecciones», dijo Vucic ante sus seguidores en la sede del Partido Progresista Serbio (SNS) en Belgrado.

Tras la alocución de Vucic, estallaron las celebraciones en la capital serbia y los autos comenzaron a circular tocando la bocina mientras una multitud comenzaba a festejar cerca de la sede de la Comisión Electoral.

En la sede de la Lista de Estudiantes, los simpatizantes de este movimiento aplaudían, lloraban y se abrazaban, al coro de «¡Victoria, victoria!».

En septiembre, Vucic, entonces presidente, disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas, una de las principales demandas del movimiento de protesta.

Unos días después, presentó su renuncia para poder concurrir a los comicios con la expectativa de ser elegido primer ministro.

Cercano a Rusia, Vucic dominaba la vida política nacional desde hacía 14 años.

El lunes, el Kremlin expresó su esperanza de que los nuevos dirigentes comprendan que la «cooperación con Rusia» sería «del interés» de su país.

– «El futuro de Serbia» –

Frente a Vucic, el movimiento estudiantil se ha constituido en una fuerza política heterogénea para intentar imponerse.

Su lista única no cuenta con una figura destacada. Son candidatos de la sociedad civil, cuyo único punto en común es querer derrotar al partido oficialista de Vucic.

Su última concentración movilizó a unas 150.000 personas en la capital serbia, Belgrado.

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro húngaro, Peter Magyar, felicitaron a la Lista de Estudiantes por su victoria.

«Estamos listos para apoyar las reformas sobre el imperio de la ley, libertad de prensa, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y trabajar juntos para promover el futuro de Serbia en la Unión Europea», escribió Von der Leyen en X.

Magyar, por su parte, dijo haber conversado con dirigentes de la Lista de Estudiantes y les expresó el apoyo de su país.

Entre los votantes también hay quienes reconocen la gestión del gobierno. Vesna Ivic, una profesora de 57 años, se declaró «feliz» de ver que se hicieron «muchas cosas» para mejorar la vida de la gente.

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