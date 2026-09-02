Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

Compartir

1 minuto

Katmandú, 2 sep (EFE).- Al menos 1.127 personas han muerto y 4.850 siguen desaparecidas este miércoles en Nepal al cumplirse una semana de la devastadora riada que arrasó poblaciones enteras en el norte y centro del país, según el último informe de la Policía nepalí.

En las últimas horas, 77 nuevos cuerpos fueron recuperados en medio de las labores de búsqueda y rescate; mientras que el número de desaparecidos aumentó en casi mil personas respecto al día anterior tras la restauración de las telecomunicaciones en zonas afectadas que ha permitido acceder a más información. EFE

sp-eel/lgm/rml

(Foto) (Vídeo)