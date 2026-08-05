Netanyahu dice que Israel discrepa del plan de EEUU para Gaza

afp_tickers

Compartir

1 minuto

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país discrepa del plan respaldado por Estados Unidos que prevé el desarme del movimiento islamista Hamás y la posterior retirada del ejército israelí del territorio palestino.

El pasado jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un sorpresivo acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye el desarme de Hamás y la retirada israelí.

El movimiento islamista, que gobierna Gaza desde 2007, confirmó horas después que aceptaba ese plan.

En un video publicado en sus redes sociales el martes por la noche, Netanyahu dijo que el equipo de Trump «cree que puede lograr el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza».

«Estamos verificando esto. Nos enviaron un borrador: no estuvimos de acuerdo con él, no es nuestro borrador. Enviamos nuestros comentarios», agregó.

Netanyahu se reunió el lunes con la Junta de Paz respaldada por Estados Unidos y recibió garantías de que el ejército israelí solo estaría obligado a abandonar sus posiciones actuales en Gaza después de que Hamás se desarme.

Sin embargo, el primer ministro se encuentra bajo una creciente presión de sus socios de coalición de extrema derecha para que rechace el acuerdo.

glp/axn/dbh