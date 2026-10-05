Netanyahu muestra su apoyo al derechista Bolsonaro para la Presidencia de Brasil

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Jerusalén, 5 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, manifestó este lunes su apoyo al candidato derechista Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta electoral que tendrá lugar en Brasil el próximo 25 de octubre, y manifestó su intención de «restablecer» buenas relaciones entre ambos países.

«Felicidades, Flávio Bolsonaro, por la votación de ayer y buena suerte en la final. Espero con interés restablecer la extraordinaria amistad entre Israel y Brasil», dijo Netanyahu en un comunicado en X, en el que deseó la «gran victoria» de su «amigo» brasileño.

En un tono similar, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, también anheló su victoria «en la etapa final decisiva», según otro comunicado en su cuenta de X.

Tanto el senador Bolsonaro como el hasta ahora mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral, tras haber sido los dos candidatos más votados, con Bolsonaro a la cabeza con un 47 % de los votos.

Flávio lidera el Partido Liberal ya que su progenitor, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple en prisión domiciliaria una pena de 27 años por liderar una trama golpista contra Lula tras perder las elecciones de 2022.

Las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel son mínimas, después de que el segundo declarara ‘persona non grata’ a Lula por comparar la ofensiva contra Gaza con el Holocausto y calificarla, de forma reiterada, de «genocidio» contra el pueblo palestino.

Brasil ha condenado enérgicamente la muerte de más de 74.000 palestinos en Gaza, entre ellos unos 20.000 menores, y ha exhortado reiteradamente a todas las partes en el conflicto a un cese de las hostilidades. EFE

pms/rml

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