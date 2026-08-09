Netanyahu rechaza la hoja de ruta que buscaba implementar el plan Trump en Gaza

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Jerusalén, 9 ago (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por su Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, y reiteró que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme.

«Israel rechaza el documento de los 15 puntos. El Ejército de Defensa de Israel no llevará a cabo retirada alguna hasta que se produzca un desarme real de Hamás y seguirá frustrando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos», sentenció Netanyahu en un video mensaje enviado por su Oficina al inicio de la reunión de su gabinete. EFE

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