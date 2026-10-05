Nicaragua notifica su salida del Parlamento Centroamericano

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Nicaragua comunicó al Parlacen su salida de este órgano centroamericano de integración, en medio del creciente rechazo internacional a reformas del matrimonio y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que excluyen a opositores de las elecciones.

La salida, notificada el sábado al Parlamento Centroamericano y confirmada este domingo por la AFP, ocurre luego de que los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaran crear un grupo para tratar con Managua el «desmantelamiento» de la democracia en Nicaragua.

Ortega, en la presidencia desde hace casi dos décadas, anunció en julio que Nicaragua dejaría de celebrar elecciones, y a inicios de septiembre la Asamblea aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación electoral a personas vinculadas con intentos de golpe de Estado, «traidores a la patria» o que soliciten intervención militar o bloqueos económicos.

El mandatario izquierdista acusa a la oposición de haber intentado derrocarlo en 2018 con apoyo de Estados Unidos, durante protestas cuya represión dejó unos 300 muertos -según la ONU- y empujó al exilio a cientos de miles de opositores.

Sin explicar los motivos, Managua dijo que tomaba la determinación de salir del Parlacen «en ejercicio pleno de su derecho de soberanía», según el texto divulgado por medios nicaragüenses en el exilio.

El gobierno de Ortega también se retiró de la OEA en 2023.

La presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, confirmó a la AFP que la directiva recibió la carta y que luego de una sesión el «tema» será presentado ante el plenario.

El foro centroamericano, con sede en Ciudad de Guatemala y cuyas resoluciones no son vinculantes, lo completan el país anfitrión, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Es blanco de críticas por otorgar inmunidad a integrantes que enfrentan acusaciones de corrupción en sus países, incluidos presidentes que tienen asegurada una silla al concluir sus mandatos.

Nicaragua había mantenido una importante influencia en el Parlacen e impulsó la incorporación de China y Rusia como observadores.

En los últimos años, Nicaragua también se ha desvinculado de otros espacios internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Unesco.

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