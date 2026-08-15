Noboa nombra al exministro Luis Jaramillo como embajador de Ecuador ante China

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Quito, 14 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró este viernes al exministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca Luis Alberto Jaramillo Granja como nuevo embajador del país ante China, según un decreto ejecutivo firmado por el mandatario.

Jaramillo sustituirá en el cargo a María Soledad Córdova Montero, quien ejercía como embajadora ante el Gobierno de la República Popular China desde enero de 2024.

El decreto agradece a Córdova Montero por los servicios prestados y da por terminadas sus funciones al frente de la misión diplomática ecuatoriana en Pekín.

La designación de Jaramillo se produce después de que la Embajada de China en Ecuador comunicara el pasado 13 de agosto que el Gobierno chino había concedido el beneplácito para su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Noboa encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la ejecución del decreto, que entró en vigor desde su publicación este viernes.

Jaramillo ha ocupado diferentes cargos en el Gobierno del presidente Noboa, donde antes de desempeñarse como ministro de Producción estuvo al frente de la cartera de Finanzas y ante la dirección general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).

Además, el anuncio se dio a conocer después de que se confirmara un viaje oficial del mandatario a China, donde se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, entre el 16 y el 28 de agosto. EFE

af/gpv