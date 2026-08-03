Normalidad en la frontera entre Marruecos y Ceuta
Castillejos (Marruecos), 3 ago (EFE).- La normalidad se mantiene este lunes en la frontera de la ciudad marroquí de Castillejos con Ceuta con el restablecimiento total del tránsito de personas y vehículos tras el intento masivo de decenas de miles de personas de acceder al enclave español durante una crisis migratoria sin precedentes entre España y Marruecos.
La presencia policial se ha reducido en la puerta fronteriza aunque se mantiene una fuerte dispositivo de seguridad con un camión con cañones de agua en el paso, y el despliegue de agentes en las colinas colindantes, según pudo constatar EFE.
En las carreteras que conducen a Castillejos todavía pueden verse pequeños grupos de personas en los arcenes.
Marruecos reconoció este domingo que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1.135 a Melilla y admitió 11 muertos en territorio, diez de ellos ahogados.
Según las autoridades españolas más de 50.000 personas entraron en Ceuta y la mayoría ya han regresado a su país de origen, mientras ya han confirmado 72 fallecidos
De acuerdo a los últimos cálculos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya han retornado 69.500 personas, la inmensa mayoría de los que entraron. EFE
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