Noruega condena las nuevas sanciones de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional

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Copenhague, 20 ago (EFE).- El Gobierno noruego condenó este jueves las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y el abogado principal de su Fiscalía, Abdoulaye Seye.

«Noruega desaprueba enérgicamente las últimas sanciones estadounidenses hacia oficiales de la Corte Penal Internacional, incluyendo la presidenta Akane», señaló en un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

Eide considera que «atacar» a personas por ejercer sus obligaciones legales «socava la integridad y la independencia del sistemas de justicia internacional».

Los representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, así como la Asamblea de los Estados Partes de la CPI (donde están representados 125 países) ya mostraron la víspera su condena de las nuevas sanciones y su apoyo a Akane y al tribunal.

La inclusión el martes de Akane y Seye en la lista de sanciones de EE.UU. se enmarca en la campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en febrero pasado una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas a determinados casos que investiga la CPI.

La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. EFE

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