Nueve muertos en un ataque con dron de los paramilitares cerca de la frontera con Chad

Jartum, 17 ago (EFE).- Al menos nueve personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un ataque con dron lanzado por los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en una localidad cercana a la frontera con Chad (oeste) y controlada por el Ejército sudanés, informó este domingo una ONG local.

La acción tuvo como blanco una reunión de líderes comunitarios en Al Tina, el único cruce entre Sudán y Chad aún en manos del Ejército, y ubicada a unos 340 kilómetros de Al Fasher, capital de Darfur Norte y también último punto fuera de control de las FAR en el oeste sudanés, dijo la llamada Cámara de Emergencia de Al Tina en un comunicado.

La ONG no indicó la fecha del ataque, si bien su portavoz, Yehya Mersal, explicó en la nota que «el dron disparó dos misiles; el primero dirigido al lugar de la reunión, mientras que el segundo cayó cuando los residentes intentaban rescatar a los heridos, matando a nueve personas e hiriendo a otras cinco, algunas en estado crítico».

Recordó que los barrios de Al Tina, considerada un centro de refugio para miles de sudaneses huidos por la guerra, «fueron blanco el pasado febrero de un ataque similar (de las FAR) que provocó una destrucción generalizada en las propiedades».

Hasta el momento, las FAR no han reaccionado ante esta información.

Al Tina ha recibido a miles de desplazados civiles en los últimos meses que huyeron de Al Fasher frente a los repetidos ataques de los paramilitares que intentan control la capital de Darfur Norte para anunciar así su control en toda la inmensa región de Darfur, compuesta por cinco estados.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, según Naciones Unidas. EFE

