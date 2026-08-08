Nuevo Gobierno de Colombia discute primeras medidas de seguridad enfocadas en el conflicto

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Bogotá, 8 ago (EFE).- El Gobierno del nuevo presidente colombiano, el ultraredechista Abelardo de la Espriella, celebró su primer consejo de seguridad horas después de su investidura, reunión que se prolongó hasta la madrugada de este sábado y en la que discutió con mandos militares, policiales y otras autoridades las primeras medidas destinadas a enfrentar el conflicto armado y las economías ilícitas.

La reunión se realizó bajo «estricta reserva» en Cali, capital del Valle del Cauca, después de la posesión en esa ciudad de De la Espriella, quien pronunció su primer discurso frente a la tropa en el Batallón Pichincha, como era su deseo, y subrayó su intención de combatir sin tregua al «narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla».

«Gobernaré con firmeza para recuperar la seguridad, con transparencia para honrar cada peso de los colombianos y con humildad para escuchar a quienes esperan soluciones, no discursos», manifestó este sábado De la Espriella en su cuenta de X, sobre lo que se propone hacer en su mandato de cuatro años.

Cali es la principal ciudad del suroeste de Colombia, una región duramente golpeada por el conflicto armado por los constantes ataques de las disidencias de las FARC y, en menor medida, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El nuevo Gobierno aún no ha dado detalles de los temas que se discutieron en el consejo de seguridad, pero las autoridades regionales que participaron en la reunión divulgaron algunas de las primeras medidas que se ejecutarán.

«Como resultado de la reunión, se anunció la implementación de una estrategia de articulación intersectorial para combatir las economías ilícitas, priorizar las zonas con mayor afectación en materia de seguridad y reforzar las capacidades de la Fuerza Pública en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano», explicó la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro.

La gobernadora destacó que uno de los principales resultados del encuentro fue la decisión de avanzar en una articulación «entre diferentes sectores del Gobierno, las entidades territoriales y la Fuerza Pública», con el propósito de controlar la criminalidad.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, explicó que durante la reunión se presentó la ‘estrategia Apres’, que significa ‘Áreas Prioritarias de Recuperación y Estabilización Territorial’, y que priorizará las zonas con mayor afectación en materia de seguridad y será desarrollada a partir de la próxima semana.

Trabajo coordinado con las autoridades regionales

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, manifestó que el presidente mostró su disposición a «trabajar de inmediato en soluciones concretas» luego de que las autoridades presentes expusieran las principales necesidades de sus regiones.

«Nuestra región habló con una sola voz: necesitamos más seguridad, más presencia del Estado y resultados. Desde Cali estamos listos para trabajar de la mano del nuevo Gobierno», escribió Eder en su cuenta de X.

El ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, aseguró hoy que no admitirá «dudas ni retrocesos» y que trabajará «por la seguridad de los colombianos».

«La seguridad es una obligación, una decisión y una responsabilidad que asumo ante el país. A nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública les digo: no están solos. Tendrán un Ministerio que los respalde, que defienda su honor y que les dé las herramientas para cumplir su misión», escribió Mora en su cuenta de X.

De la Espriella anunció este viernes durante su discurso que dará un giro en la política de seguridad y lucha contra las drogas, al afirmar que se acabó la vía del diálogo con los grupos armados ilegales.

Este sábado, mientras se realizaba el consejo de seguridad en Cali, un grupo de desconocidos destruyó con explosivos un peaje en construcción en la Vía Panamericana, que conecta esta ciudad con Popayán (Cauca).

Este ataque es el primero que se conoce desde el inicio del Gobierno del ultraderechista De la Espriella, cuya investidura transcurrió en absoluta normalidad, sin atentados de los grupos guerrilleros o bandas criminales. EFE

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