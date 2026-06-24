Obras de Modigliani, Monet y Klimt se venden por cifras millonarias en subastas en Londres

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Londres, 24 jun (EFE).- Varias obras de artistas contemporáneos como Amedeo Modigliani, Claude Monet, Gustav Klimt, Lucian Freud o Pablo Picasso se vendieron este miércoles por cifras que alcanzaron hasta 55 millones de euros en sendas subastas de la casa Sotheby´s celebradas en Londres.

Aunque no partía como la pieza más renombrada de la puja de obras la Colección Lewis, el cuadro ‘Nu assis au collier’ de Modigliani (1917-18), dio la sorpresa y fue el que mayor precio alcanzó, pues se subastó por 48,2 millones de libras (55,8 millones de euros)

Se trataba la primera vez en más de 30 años que la pintura, que muestra a una mujer desnuda con los ojos cerrados, mientras tapa con una mano sus partes íntimas y agarra un colgante con la otra, se ofrecía en una subasta.

En otra puja posterior, el ejemplar de la serie de los ‘Nenúfares’ (1907) de Claude Monet, que presumía de ser la obra del artista francés más valorada en ofrecerse en una subasta en Europa, terminó vendiéndose por 40,7 millones de libras (47,1 millones de euros), un precio muy reseñable, pero por debajo de las expectativas de récord que había sobre la pintura.

La comisaria de impresionismo de Sotheby´s en Europa, Helena Newman, aseguró a EFE en una entrevista previa que este ejemplar de los ‘Nenúfares’ era, sin duda, el «punto más destacado» de la subasta de este miércoles y confiaba en rebasar el precio estimado al tratarse de «una obra maestra muy rara de encontrar».

Igualmente, según la casa de subastas, tras la venta, aseguró que la obra de Monet fue la pintura impresionista más valiosa vendida en una subasta en Europa en más de una década.

La subasta de la Colección Lewis, que incluía una veintena lotes además del de Modigliani, acumuló ventas por un valor total de cerca de 300 millones de libras (casi 350 millones de euros).

Entre ellos, el ‘Retrato de Gertrud Loew’ (1902) del printor austriaco Gustav Klimt fue una de las grandes sorpresas de la noche, pues se vendió por 36,1 millones de libras (41,8 millones de euros).

Por el contrario, la que partía como una de las grandes bazas de la puja, ‘Durmiendo junto a la alfombra del león’ (1995-96), del pintor inglés Lucian Freud, que se presentaba por primera vez a subasta en Londres, se quedó a mitad de la horquilla de su precio estimado de venta: 29,2 millones de libras (33,8 millones de euros).

Otras obras, como la escultura ‘Pequeña bailarina de catorce años’ de Edgar Degas (1922) y el ‘Busto de mujer’ (1938) del pintor malagueño Pablo Picasso, también se vendieron por precios de alrededor superiores a los 27,5 millones de euros. EFE

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