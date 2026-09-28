Ocasio Cortez dice que los operativos del ICE son «producto de la vigilancia tras el 11S»

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Nueva York, 28 sep (EFE).- La congresista estadounidense Alexandria Ocasio Cortez arremetió este lunes contra la política migratoria del presidente, Donald Trump ,y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que, aseguró, son producto del «estado de vigilancia» que se estableció en EE.UU. tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Ocasio Cortez, que participó el domingo en un foro en una universidad al norte del estado de Nueva York, al que asistieron unas mil personas, dijo que el ICE utiliza inteligencia artificial y tecnología de reconocimiento facial para rastrear a las personas sin importar su estatus legal.

Los operativos del ICE, para cumplir con la agenda de arrestos y detenciones de Trump, han resultado en la muerte de varias personas en el país y la deportación de miles: «ICE es IA. ICE es reconocimiento facial. ICE es vigilancia. ICE va tras ustedes, sin importar su estatus», afirmó la demócrata socialista ante un grupo de estudiantes, recoge Fox News.

Ante la posibilidad de lanzar su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2028 o aspirar a un escaño en el Senado, donde podría enfrentarse en primarias al veterano senador demócrata Chuck Schumer, cuyo mandato expira ese año y que aún no ha anunciado si buscará la reelección, Ocasio Cortez dijo que tomará una decisión tras las elecciones de medio mandato de noviembre.

La legisladora sorprendió en 2018 cuando, siendo una desconocida para los electores, derrotó en las urnas al conocido congresista Joseph Crowley, presidente entonces del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes y líder de esa formación en el condado de Queens, al que representaba.

Cuando juró al cargo, a los 29 años, fue la mujer más joven en ocupar un asiento en el Congreso y ha revalidado sin problemas desde entonces.

En una reciente entrevista con el New York Times, indicó que su decisión se limitaría a responder la pregunta: «¿Dónde puedo hacer el mayor bien?». EFE

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