Ocho muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania

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Un ataque con drones contra una zona industrial en las afueras de Moscú mató a cinco personas, mientras otras tres, incluidos dos niñas, fallecieron en bombardeos rusos en la región ucraniana de Sumi, informaron las autoridades.

«Esta mañana, las fuerzas de la defensa aérea repelieron un ataque con drones contra la región de Moscú», indicó en la plataforma de mensajería Telegram el gobernador de la zona capitalina, Andréi Vorobiov.

«Según las informaciones preliminares, cinco personas murieron y otras seis resultaron heridas», agregó.

Dijo que varios incendios estallaron tras el ataque con drones en la zona industrial de Novoselki, en las afueras de Moscú.

Se trata de un saldo elevado de víctimas para la región de la capital rusa, situada a cientos de kilómetros del frente donde combaten los ejércitos ruso y ucraniano.

En la región ucraniana de Sumi, dos niñas y una anciana murieron en los bombardeos aéreos rusos durante la noche, según el gobernador Oleg Grigorov.

«Las niñas tenían 5 y 10 años de edad. Sus cuerpos fueron recuperadas debajo de los escombros de su vivienda, dijo Grigorov.

Seis bombas aéreas guiadas alcanzaron infraestructura civil en la ciudad, incluyendo edificios residenciales y no residenciales en Sumi, indicó el gobernador.

La otra víctima fue una anciana de 89 años en la ciudad de Nikolaiev, según las autoridades locales.

También en Ucrania, la ciudad de Jersón fue bombardeada por la noche por el ejército ruso, lo que dejó herido a un hombre de 52 años, informó la administración militar de la localidad.

En Rusia, un centro logístico del gigante del comercio digital Wildberries se incendió en la región noroccidental de Leningrado, donde una persona resultó herida, tras un ataque ucraniano, dijo el gobernador regional, Aleksandr Drozdenko.

Wildberries posteriormente confirmó el incendio en su centro logístico de Krasni Bor como resultado del ataque.

Otra bodega de Wildberries fue atacada por drones ucranianos en la zona rural de Emaús, unos 180 kilómetros al noroeste de Moscú, según el gobernador regional, Vitali Koroliov.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques aéreos de largo alcance contra infraestructuras civiles en Rusia, incluyendo bodegas de Wildberries, la popular plataforma de compras conocida como la «Amazona rusa».

En tanto, las autoridades rusas instaladas en la península de Crimea dijeron el martes que un soldado mató a cuatro personas, incluyendo tres civiles.

«Una tragedia en Sebastopol (…). Según las primeras informaciones, un militar disparó contra sus compañeros» soldados y mató a una persona, antes de atacar a civiles y acabar con la vida de tres más, escribió el gobernador Mijaíl Razvozháyev en Telegram.

El atacante, cuyos motivos se desconocen, fue detenido, añadió.

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