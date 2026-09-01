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OIEA confirma que en Siria hubo tres importantes instalaciones nucleares no declaradas

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1 minuto

Viena, 1 sep (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este martes que el régimen del derrocado dictador Bashar al Asad llegó a construir tres importantes instalaciones nucleares en el país que nunca declaró, entre ellas un reactor y una fábrica de combustible.

Según un informe reservado del OIEA, enviado a los estados miembros de la agencia nuclear de la ONU, se trata de un reactor nuclear en construcción en Deir al Zur, en el este del país, una planta de fabricación de combustible y un almacén para combustible, así como para restos y residuos de uranio.

En el mismo documento, al que tuvo acceso EFE, la agencia nuclear destaca que el actual gobierno de Siria ha tomado las medidas para remediar la situación al informar al OIEA sobre los materiales nucleares y la información de diseño de las instalaciones. EFE

jk/jlp

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