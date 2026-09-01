OIEA confirma que en Siria hubo tres importantes instalaciones nucleares no declaradas

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Viena, 1 sep (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este martes que el régimen del derrocado dictador Bachar al Asad llegó a construir tres importantes instalaciones nucleares en el país que nunca declaró, entre ellas un reactor y una fábrica de combustible.

Según un informe reservado del OIEA, enviado a los estados miembros de la agencia nuclear de la ONU, se trata de un reactor nuclear en construcción en Deir al Zur, en el este del país, una planta de fabricación de combustible y un almacén para combustible, así como para restos y residuos de uranio.

En el mismo documento, al que tuvo acceso EFE, la agencia nuclear destaca que el actual gobierno de Siria ha tomado las medidas para remediar la situación al informar al OIEA sobre los materiales nucleares y la información de diseño de las instalaciones.

Según las verificaciones de inspectores del OIEA, que estuvieron en Siria varias veces este año, la planta de Deir al Zur -bombardeada en 2007 por la aviación de Israel- era un reactor nuclear refrigerado por gas y moderado por grafito.

«Tras recibir de Siria la información y el acceso necesarios, el Organismo ha podido aclarar y resolver las cuestiones pendientes relativas a las salvaguardias (controles nucleares) que habían sido comunicadas anteriormente a la Junta de Gobernadores (del OIEA), agrega el informe.

Al mismo tiempo, el documento concluye que el director general del OIEA, Rafael Grossi, «acoge con satisfacción la transparencia y cooperación de Siria, que facilitan la resolución de las cuestiones pendientes relativas a las salvaguardias relacionadas con las actividades nucleares realizadas por Siria en el pasado».

El reactor no declarado por Siria, supuestamente construido con ayuda norcoreana, fue destruido en un ataque aéreo israelí en 2007.

Posteriormente, la Junta de Gobernadores del OIEA determinó en 2011 que Damasco incumplía sus obligaciones, una cuestión que Al Asad nunca resolvió, si bien en 2024 Damasco exploró con Grossi las formas de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear.

No fue hasta junio de 2025, tras una reunión de Grossi con el actual presidente sirio, Ahmed al Sharaa, que el OIEA recibió acceso y sin restricciones a lugares relevantes para aclarar las antiguas actividades nucleares. EFE

jk/jlp