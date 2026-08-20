OIM alerta de que hay comunidades en Colombia a las que no ha podido acceder tras el sismo

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Naciones Unidas, 20 ago (EFE).- Jean-Philippe Antolin, especialista en respuesta humanitaria y recuperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alertó este jueves de que hay comunidades en Colombia a las que todavía no se ha podido acceder a 10 días del terremoto, por lo que «todo sigue siendo urgente».

«Hay comunidades a las que todavía no se ha podido acceder o a las que solo se ha llegado una vez», afirmó Antolin desde Quibdó durante una rueda de prensa virtual retransmitida en la sede de la ONU en Nueva York.

El especialista subrayó que los efectos totales del terremoto aún no están claros y que «prácticamente todo sigue siendo urgente».

Según datos preliminares de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 282.000 personas se han visto afectadas por el sismo, de las cuales muchas han perdido a sus seres queridos y sus hogares.

«Los niños han perdido sus colegios y las comunidades ya no tienen acceso a algo tan sencillo como un parque o tan esencial como un hospital», aseguró Antolin.

Además, resaltó, casi 163.000 viviendas se han visto afectadas «y están siendo sometidas a evaluaciones estructurales».

«Con el objetivo de complementar la respuesta liderada por el Gobierno, la OIM ha lanzado esta mañana un llamamiento urgente de 30 millones de dólares para ampliar su respuesta al terremoto durante los primeros seis meses», agregó.

Este llamamiento «tiene como objetivo cubrir tanto la ayuda urgente y vital en este momento como una transición gradual hacia la recuperación a largo plazo, lo que incluye refugios, la gestión de los centros de acogida, agua potable y saneamiento, atención sanitaria, protección de las personas vulnerables y ayuda a las comunidades para la reconstrucción».

Colombia registra 314 víctimas mortales diez días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10 de agosto, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este miércoles.

La entidad detalló que aún hay 262 desaparecidos, elevó a 4.437 los heridos y cifró en 364 las personas rescatadas, mientras que el número de familias afectadas se situó en 147.464, correspondientes a 262.154 personas en 471 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

Según una nueva revisión del Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Colombia, alrededor de 1,2 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Colombia a causa del sismo. EFE

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