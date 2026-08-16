Opositor Capriles denuncia «abandono» a comunidades afectadas por las lluvias en Venezuela

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Caracas, 16 ago (EFE).- El diputado opositor venezolano Henrique Capriles denunció este domingo «abandono» del Gobierno en comunidades afectadas por las lluvias en Caracas, donde autoridades confirmaron la muerte de al menos dos menores de edad que fueron arrastradas por una corriente de agua.

«Vuelve a quedar en evidencia la vulnerabilidad y el abandono de muchas comunidades. Año tras año la misma emergencia cuando llueve, la misma exigencia, los mismos responsables», protestó el también dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela en su cuenta de X.

Capriles aseguró que tres personas fallecieron en el contexto de lluvias en Caracas, dos de ellas «tras la crecida de las aguas» y la otra «por deslizamiento de tierra».

Asimismo, indicó que en La Guaira, el estado más afectado por el doblete sísmico del pasado 24 de junio en Venezuela, «muchas de las personas que todavía permanecen en carpas fueron afectadas por las lluvias».

«Perdieron sus carpas, se les mojaron los colchones y lo poco que tenían. Son familias que ya habían perdido sus hogares y hoy vuelven a enfrentar solos una emergencia», añadió el diputado opositor.

El Cuerpo de Bomberos de Caracas confirmó este domingo la muerte de dos menores de edad que fueron arrastradas por una corriente de agua en la parroquia La Vega, en la capital venezolana.

Por otra parte, señaló que los bomberos determinaron el desalojo preventivo de 12 familias tras evaluar tres viviendas situadas en un terreno inclinado en la parroquia La Pastora.

En X, la alcaldesa de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, informó en la madrugada de este domingo que al menos cinco árboles se cayeron y que equipos de brigadistas trabajaban en «diferentes puntos de la ciudad» tras las fuertes lluvias de las últimas horas.

Pasadas las 11.00 hora local (15.00 GMT), Meléndez dijo que las brigadas se mantienen «despejando vías, recogiendo los desechos sólidos que las precipitaciones arrastraron y atendiendo nuevas podas de árboles», aunque no informó sobre el número de heridos y muertos tras las lluvias. EFE

rbc/seo