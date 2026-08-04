Opositores piden a la OEA una respuesta coordinada ante escalada de la crisis en Nicaragua

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(Actualiza con las organizaciones firmantes de la carta)

San José, 4 ago (EFE).- Una decena de organizaciones de nicaragüenses en el exilio informaron este martes que enviaron una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) para alertar sobre el agravamiento de la crisis en Nicaragua y solicitar una respuesta coordinada de los Estados democráticos acorde con la magnitud de la destrucción de los derechos en ese país.

La misiva fue enviada a propósito del anuncio de la organización hemisférica de que estudia convocar a una reunión de ministros de Exteriores de la región para evaluar la situación en Nicaragua, después de que el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más elecciones en su país.

«Esta acción (de enviar la carta a la OEA) responde, entre otros hechos, a las recientes declaraciones de Daniel Ortega en las que afirmó que en Nicaragua no habrá elecciones», señalaron esas organizaciones.

Para los grupos opositores la postura de Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, «confirma el cierre definitivo de cualquier posibilidad de alternancia democrática y representa una ruptura frontal con los principios esenciales del sistema interamericano; en particular, el respeto a la voluntad popular, la soberanía ciudadana y el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus autoridades».

La carta expone que la crisis nicaragüense ha pasado de una falta de legitimidad democrática a una usurpación sostenida del poder mediante la eliminación de garantías fundamentales, la persecución política, el exilio forzado, la desnacionalización arbitraria, la persecución religiosa, el cierre de los espacios de participación ciudadana y la represión incluyendo a los pueblos del Caribe nicaragüense.

En la misiva, las organizaciones alertaron que existen millones de nicaragüenses sometidos a la vigilancia, el terror y el silencio; familias fragmentadas por el destierro, presos políticos en condiciones inhumanas y ciudadanos despojados de su propia identidad y patrimonio.

«No les pedimos que decidan por Nicaragua; les pedimos que no permitan que una familia sustituya el poder de todo un pueblo», abogan en el documento.

La oposición subrayó, además, que esta situación no puede ser tratada como un asunto exclusivamente interno.

Argumentaron que «Nicaragua representa hoy un desafío para la seguridad hemisférica debido a sus impactos regionales: desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución transnacional, debilitamiento del Estado de derecho, alianzas con países autoritarios y con vínculos terroristas, desprotección jurídica de miles de ciudadanos y una creciente presión sobre los países receptores de exiliados y migrantes».

Asimismo, la misiva reconoce la importancia de la convocatoria de Cancilleres y de la respuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) haciendo un llamado a fortalecer el seguimiento político y diplomático sobre el país.

También enfatiza que la acción multilateral debe complementarse con decisiones individuales de los Estados miembros mediante medidas legales, económicas, políticas y diplomáticas proporcionales a la gravedad de la situación.

Entre las organizaciones firmantes de la misiva enviada a la OEA están la Unidad Nacional, Ciudadanos por la libertad y Unamos. EFE

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