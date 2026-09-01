Organismo de la ONU se ve forzado a reducir a la mitad ayuda alimentaria en Cisjordania

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Ginebra, 01 sep (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA), el principal brazo humanitario de Naciones Unidas en el mundo, anunció este martes que se ve obligado a reducir a la mitad el número de personas a las que asiste con alimentos en Cisjordania debido a que se está quedando sin dinero.

Esto ocurre en momentos en que las necesidades alimentarias de la población en ese territorio palestino ocupado se han duplicado desde 2023, coincidiendo con el estallido del conflicto armado en Gaza.

Solo en Cisjordania, 900.000 personas sufren inseguridad alimentaria, es decir no tienen acceso regular a alimentos, y de estas el PMA apoyaba a las 400.000 personas consideradas más vulnerables, pero a partir de ahora solo podrá entregar víveres esenciales a 200.000, dijo a los periodistas en Ginebra el directo del PMA para Palestina, Shaun Hughes. EFE

is/rml