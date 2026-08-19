Organizaciones instan a renovar el organismo electoral de Venezuela antes de diciembre

Compartir

3 minutos

Caracas, 19 ago (EFE).- Catorce organizaciones no gubernamentales instaron este miércoles a renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo, antes de diciembre, como parte del diálogo entre el Gobierno y la oposición promovido por Estados Unidos.

En un comunicado, señalaron que la conformación de una nueva directiva del organismo electoral y de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serían «resultados concretos» de ese proceso de negociación que pueden «producirse en los próximos meses».

Por tanto, no ven «razones transparentes, técnicas ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre».

«Los procedimientos establecidos en la legislación vigente permiten realizar la renovación del organismo electoral en un plazo cercano a los dos meses. Si existe voluntad política, octubre es una fecha posible», propusieron.

Hace una semana, el chavismo y un sector de la oposición encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera cerraron el primer ciclo del diálogo con dos acuerdos, entre ellos la renovación completa del TSJ, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno.

Según el grupo de ONG, la mesa de negociación «necesita producir resultados tempranos, creíbles y genuinos para la población venezolana» y el tema electoral «ocupa un lugar central en las expectativas ciudadanas».

En ese sentido, advirtieron que postergar la renovación del CNE «puede profundizar la percepción de incertidumbre y de continuidad de la excepcionalidad institucional», mientras que activar la agenda electoral junto con la judicial «puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza».

«Nuevas instituciones conformadas por personas idóneas y mediante mecanismos transparentes constituirían una señal concreta de que el diálogo puede generar cambios y abrir una ruta hacia la reinstitucionalización democrática de Venezuela», aseguraron.

Además, permitirían «comenzar a recuperar un activo que no puede subestimarse: la confianza de la ciudadanía».

«Después de años de promesas incumplidas, incertidumbre y frustraciones acumuladas, esa confianza no puede descansar únicamente en declaraciones de voluntad. Necesita hechos, plazos próximos y compromisos que la población pueda verificar», expresaron.

Para estas ONG, unas elecciones parlamentarias y presidenciales «libres, competitivas y verificables son una vía pacífica e institucional para resolver la disputa por el poder y recuperar la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre su futuro».

En el primer ciclo de la negociación, en la que no participan los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, las partes también suscribieron un acuerdo centrado en recuperar el oro en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del reciente doble terremoto.

La actual junta directiva del CNE, encabezada por Elvis Amoroso, dio como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024 sin publicar los resultados detallados, como exigía su propio cronograma.

La oposición liderada por Machado denunció fraude y reclamó la victoria de quien fue su candidato, González Urrutia, con base en más del 80 % de las actas que asegura haber recogido a través de sus grupos de defensa del voto. EFE

csm/rbc/eav