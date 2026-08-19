Orsi afirma que todas las partes prefieren un acuerdo para resolver conflicto del puerto

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Montevideo, 19 ago (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró este miércoles que todas las partes implicadas prefieren resolver el conflicto del Puerto de Montevideo por medio de acuerdos y así evitar que se declare la esencialidad del sector.

La actividad de la Terminal Cuenca del Plata (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos) se ha visto interrumpida en distintas ocasiones por conflictos con el sindicato.

Orsi recibió este martes a representantes de la Confederación de Cámaras Empresariales, quienes le transmitieron su preocupación por un conflicto que suma más de 33 días de paros y genera pérdidas que ascienden a «decenas de millones de dólares», según estimaciones de su presidente, Leonardo Loureiro.

Días atrás, la Cámara de Industrias del Uruguay pidió al Poder Ejecutivo que adopte medidas inmediatas ante la «delicada situación operativa» del Puerto de Montevideo y apuntó que el crecimiento social y económico depende también de una terminal eficiente.

Este miércoles, el presidente aclaró que «el puerto nunca se detuvo en su totalidad» y que el conflicto es entre los trabajadores y la terminal de contenedores.

«Por lo que tengo entendido, porque esto es hora a hora, se viene encontrando una solución. Pero las herramientas institucionales que existen, existen. Es una obviedad decir que cuando se tienen que usar, hay que usarlas. Hoy el acuerdo es lo que todos queremos. Incluso el sector privado y las empresas prefieren caminar hacia un acuerdo que le de continuidad y tranquilidad», dijo Orsi.

En este mismo sentido, Orsi mencionó la existencia de «gran competencia entre las navieras» a nivel global sobre la que el país también debe discutir, lo que incluye «analizar qué otros puertos en Uruguay tienen futuro». EFE

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