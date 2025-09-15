OTAN puso en marcha su nueva iniciativa militar en el este con un despegue de emergencia

Bruselas, 15 sep (EFE).- La OTAN llevó a cabo el pasado sábado un despegue de emergencia con el que puso en marcha la iniciativa militar ‘Centinela Oriental’ anunciada solo un día antes y creada para reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, según informó este lunes el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) en un comunicado.

‘Centinela Oriental’ se ha establecido tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

Sin embargo, el SHAPE indicó que el sábado no llegó a haber una nueva invasión del espacio aéreo polaco.

«En respuesta a otra potencial amenaza de drones rusos, la OTAN lanzó su primer avión de combate para defender su espacio aéreo bajo ‘Centinela Oriental’, una nueva actividad para fortalecer más sus defensas aéreas con el objetivo de proteger a todos los aliados, menos de un día después de ser anunciada», apuntó el SHAPE.

Al respecto, añadió que un avión Rafale francés y un helicóptero polaco respondieron el sábado 13 de septiembre.

«La respuesta fue rápida y la alerta terminó rápidamente», dijo el comandante supremo aliado en Europa de la OTAN (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich.

Asimismo, recalcó que el «limitado uso de activos fue correcto y calibrado según la amenaza potencial percibida».

El SHAPE precisó que el mando operativo polaco anunció el domingo 14 de septiembre que no se había producido una violación del espacio aéreo.

Sin embargo, en la noche del martes al miércoles, varios aviones no tripulados de Rusia fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania.

El Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa apuntó hoy que el pasado sábado, en un incidente separado, Rumanía interceptó un dron ruso que entró en su espacio aéreo.

«Mientras tanto, la Alianza sigue fortaleciendo sus defensas aéreas bajo ‘Centinela Oriental’. Cuatro Eurofighter alemanes están preparados para responder en una base aérea en el noreste de ese país y tres helicópteros de Chequia llegaron a Polonia el 14 de septiembre», expuso.

Asimismo, apuntó que Dinamarca aportará aviones de combate y una fragata de guerra antiaérea a ‘Centinela Oriental’.

«España y el Reino Unido anunciarán su apoyo pronto. Italia y Suecia también han indicado que ayudarán», adelantó SHAPE.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes pasado una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de ‘Centinela Oriental’ con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

«La OTAN ha lanzado ‘Centinela Oriental’ para potenciar nuestra postura militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental», declaró Rutte en la sede de la Alianza, en Bruselas.

Rutte detalló que esta nueva actividad militar implicará una gama de activos de países aliados como Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Alemania y «otros».

«Además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones», explicó el secretario general de la OTAN. EFE

