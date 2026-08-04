Otros 3 partidos de centroderecha se declaran neutrales en las elecciones de Brasil

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São Paulo, 4 ago (EFE).- Tres partidos brasileños de centro-derecha y derecha, Republicanos, Unión Brasil y Podemos, se declararon neutrales este martes de cara a las elecciones presidenciales del próximo octubre, en un revés para la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, que solo cuenta con el respaldo del ultraderechista Partido Liberal (PL).

Los tres partidos que anunciaron su neutralidad se suman al Partido Progresistas (PP), que también suele votar en línea con el bolsonarismo y que ya había fijado su posición la semana pasada.

Estas formaciones dieron libertad a sus candidatos a gobernadores y a cargos legislativos para apoyar a cualquier candidato a la Presidencia, como es el caso del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Republicanos, que el pasado fin de semana lanzó su campaña a la reelección al lado de Flávio Bolsonaro.

Una consecuencia para la campaña de Bolsonaro es que tendrá que designar un candidato a vicepresidente de su propio partido.

La neutralidad de los antiguos aliados también significará menos tiempo de pantalla en la propaganda electoral gratuita de Bolsonaro en la radio y televisión, puesto que estos espacios se definen teniendo en cuenta el tamaño de la bancada de las coaliciones que apoyan al candidato.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro contará con un minuto menos en televisión que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ya que el PL suma 97 diputados, mientras que la coalición progresista que respalda al actual gobernante reúne a 123.

Por ello, Bolsonaro tendrá cuatro minutos y 20 segundos de televisión, frente a cinco minutos y 32 segundos de Lula, según cálculos de medios locales.

El escenario también coincide con un deterioro de la posición de Bolsonaro hijo en las encuestas.

Según el más reciente sondeo de Datafolha, divulgado la semana pasada, Lula obtendría el 48 % de los votos frente al 43 % de Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre, si en la primera vuelta, el 3 de octubre, ningún candidato supera la mitad de los votos. EFE

mp/lpm