Palestina pide al Consejo de Seguridad «frenar el genocidio» ante el nuevo plan de Israel

Naciones Unidas, 10 ago (EFE).- El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, pidió este domingo «frenar el genocidio» durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir el nuevo plan del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para la ocupación militar de Gaza.

«Dada la insistencia de Netanyahu de buscar este genocidio, para destruir a nuestro pueblo mediante muerte y desplazamiento, anexar nuestro territorio, destruir Palestina y cualquier oportunidad de paz, este Consejo debe actuar», declaró Mansour en su intervención.

La reunión extraordinaria, convocada por los países europeos del Consejo, acabó tras cuestionamientos al plan de Israel de cuatro de sus integrantes permanentes, Rusia, China, Francia y Reino Unido, mientras que el otro, Estados Unidos, defendió «el derecho» del Gobierno israelí a decidir «lo necesario» para su seguridad.

Mansour aseguró que «Israel está matando a Palestina en Gaza», donde sostuvo que más de 2 millones de personas están padeciendo «un dolor y agonía» que ningún humano o nación debería sufrir.

«Les debemos a ellas actuar ahora para frenar este genocidio», comentó.

El diplomático palestino acusó a Israel de prolongar la guerra «no para desarmar a Hamás», sino para «prevenir un Estado palestino independiente».

Mientras el encuentro ocurría, Netanyahu aseguraba en una conferencia de prensa en Jerusalén que Israel lanzará «muy pronto» su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

En la ONU, el subrepresentante permanente de Israel, Jonathan Miller, sostuvo que su país «no tiene planes o el deseo de ocupar permanentemente Gaza»

Mientras que la representante estadounidense ante el Consejo de Seguridad, Dorothy Shea, acusó a los otros países de «propagar mentiras» sobre Israel, al denunciar que es «categóricamente falso» que esté ocurriendo un genocidio en Gaza.

Mansour aseveró el viernes que, desde la incursión del 7 de octubre de 2023, en la que Hamás mató al menos a 1.200 personas en Israel, el Ejército israelí ha asesinado a más de 60.000 palestinos, «la mayoría niños y mujeres». EFE

