Paraguay registra 34 fallecidos por influenza en lo que va de 2026

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Asunción, 9 jun (EFE).- Paraguay registra 34 fallecidos por influenza y 532 personas hospitalizadas a causa de esa enfermedad en lo que va de 2026, informó este lunes el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Luis Cousirat.

«En lo que va del año, 532 personas han sido hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas graves asociadas a la influenza, de los cuales 88 ingresaron a terapia intensiva y 34 fallecieron», declaró Cousirat en la emisora local ABC Cardinal.

El 84 % de los casos se debió a contagios por influenza A (H3N2), un subtipo del virus que actualmente presenta una «alta circulación» en el país, según el funcionario.

El 53 % de los contagiados con influenza son niños, añadió Cousirat, quien instó a la población a vacunarse cada año para protegerse de las formas más graves de la enfermedad.

Igualmente, detalló que la influenza causó la muerte de tres personas en la última semana: un niño de dos años y dos adultos de 58 y 74 años.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó el viernes que en lo que va del año 86 personas fallecieron a causa de virus respiratorios.

La tendencia de consultas médicas por infecciones respiratorias «continúa por encima de la curva epidémica promedio», según el ministerio, al destacar que entre el 24 y 30 de mayo pasado se registraron 47.611 atenciones por enfermedad tipo influenza (ETI).

En el mismo período, unas 388 personas fueron hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas, de las cuales el 24 % eran mayores de 60 años, el 23 % tenían entre 5 y 19 años y el 21 % correspondía a niños menores de 2 años, indicó el despacho de Salud en un comunicado.

Hasta abril pasado el Ministerio de Salud había aplicado 317.000 dosis de la vacuna contra la influenza.

En total, la institución dispone de 1,5 millones de dosis, que también protegen contra las variantes A (H1N1), A (H3N2) e influenza B. EFE

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