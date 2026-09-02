Parlamentarios argentinos se desmarcan de Javier Milei en Brasil ante la crisis bilateral

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Río de Janeiro, 2 sep (EFE).- Parlamentarios argentinos destacaron este miércoles en Brasil la relación estratégica que existe entre los dos países y se desmarcaron de los insultos del presidente Javier Milei contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que desataron una crisis diplomática.

«Estamos viviendo un momento de la relación muy tenso e innecesario, donde el presidente argentino ha tenido palabras agresivas. Nosotros queremos dejar en claro que esas no son las palabras ni del pueblo argentino ni de los representantes políticos del Parlamento», dijo a EFE el diputado opositor y exministro de Economía Martín Lousteau.

Lousteau, que integra una delegación multipartidista de diez parlamentarios argentinos que visita Brasilia, destacó que la relación con Brasil es «estratégica» y abarca numerosas áreas, por lo que consideró que, precisamente en momentos de tensión, la diplomacia parlamentaria puede contribuir a bajar la tensión y encontrar vías de trabajo» conjunto.

La visita de los legisladores argentinos busca mantener abierto un canal de diálogo entre ambos países mientras persisten las tensiones entre los Gobiernos y reivindicar una relación que, según ellos, trasciende las diferencias políticas entre sus presidentes.

«Lo más importante de este viaje es que le quede claro a todo el pueblo brasileño que el espíritu mayoritario del pueblo argentino que nosotros representamos en esta comitiva tan plural es que las palabras del presidente Milei solo le pertenecen a él y no son compartidas por prácticamente nadie en Argentina», afirmó a EFE el diputado Nicolás Massot.

Massot consideró el viaje como un gesto de «hermandad y desagravio» hacia los brasileños y dijo que Argentina y Brasil deben trabajar «codo a codo».

«No corresponde a un líder de Estado, mucho menos al de un país vecino como Argentina, entrometerse en procesos electorales y democráticos», afirmó el diputado, en referencia a los insultos proferidos por Milei durante el lanzamiento de la candidatura presidencial del líder opositor brasileño Flavio Bolsonaro, el pasado 25 de julio.

En el evento, el mandatario argentino llamó de «ladrón», «corrupto y «presidiario» a Lula y calificó de «basura calva» al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, quien condenó a 27 años de prisión al expresidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha en Brasil y padre de Flávio Bolsonaro.

La iniciativa de viajar a Brasil surgió el pasado 14 de agosto, cuando un grupo de diputados y senadores solicitó formalmente una reunión con el senador Nelsinho Trad, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado brasileño y del Grupo Parlamentario Brasil-Argentina.

Los parlamentarios manifestaron su preocupación por el deterioro de las relaciones bilaterales y defendieron la responsabilidad del Poder Legislativo de preservar los canales de entendimiento independientemente de las tensiones entre los Ejecutivos.

Durante su visita, la delegación se reunió la víspera con el canciller brasileño, Mauro Vieira, quien ese mismo martes también sostuvo un encuentro con el embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, llamado a consultas tras la crisis y quien permanece en Brasilia.

Según datos oficiales, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 16.300 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026.

A ello se suman inversiones brasileñas en Argentina por unos 12.000 millones de dólares y de empresas argentinas en Brasil por aproximadamente 15.000 millones de dólares. EFE

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