Partido de Machado exige la libertad para periodista detenido hace 14 meses

Caracas, 17 ago (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, exigió este domingo la liberación del periodista Gabriel González, parte del equipo de prensa de la formación, detenido hace 14 meses.

«Hoy se cumplen 14 meses del secuestro de Gabriel ‘Gabito’ González, joven periodista con sueños y metas, a quien el régimen encarceló por decir la verdad y luchar por un país distinto», señaló el comité en una publicación en X.

La formación indicó que González sigue siendo un recordatorio «fundamental de esta lucha».

«Seguimos alzando la voz por él y por todos los jóvenes a quienes su futuro les ha sido arrebatado», añadió.

González fue detenido en junio de 2024, un mes antes de las presidenciales, cuando, según dijo entonces Machado, el periodista salió a comprar algo para almorzar y fue interceptado y «llevado al Helicoide», la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

En abril pasado, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió respeto al debido proceso en el caso del periodista.

Reiteró que la detención de González es una «grave violación a sus derechos humanos y al ejercicio libre del periodismo».

Según un informe de la ONG Espacio Público difundido en marzo pasado, en 2024 hubo 619 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela -la mayoría «intimidación»-, un incremento del 61 % respecto a 2023, cuando se registraron 384.

Además, registró 99 detenciones, un alza del 253,5 % frente a 2023, cuando hubo 28, según la organización, que computó el año pasado las aprehensiones de 71 «particulares», 24 «periodistas y trabajadores de la prensa», tres miembros de ONG y un trabajador público. EFE

