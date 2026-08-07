Partido de Petro denuncia censura y protesta contra investidura de De la Espriella en Cali

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Bogotá, 7 ago (EFE).- La bancada del Pacto Histórico, partido del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este viernes censura por parte del jefe de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, y protestó contra la decisión del mandatario electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, de realizar su investidura en Cali esta tarde.

Miembros de la bancada de izquierdas se reunieron en la Plaza de Bolívar, en las escaleras del Congreso, para expresar su rechazo a la decisión del Barguil de prohibir el uso del Salón Elíptico para realizar su declaración política.

«Las excusas relacionadas con la ausencia de personal técnico o supuestos problemas de seguridad no pueden estar por encima de los derechos constitucionales a la participación política, al pluralismo y al ejercicio de la oposición», afirmó la senadora Carolina Corcho.

Los congresistas aseguraron que la democracia «no puede ser confinada por decisiones administrativas» ni por obstáculos impuestos al ejercicio legítimo de la oposición política, además de reafirmar que el Pacto Histórico cuenta con la bancada más numerosa dentro del Congreso.

Esta concentración se llevó a cabo a pocas horas de que De la Espriella sea posesionado en Cali, capital del departamento Valle del Cauca, en un inusual acto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, por primera vez fuera de Bogotá.

La bancada del Pacto Histórico protestó contra esta decisión por considerarla una medida inconstitucional que «incurre en un gasto público millonario e innecesario».

«Es inaceptable e inconstitucional que la representación de la soberanía popular pretenda desplazarse como un comité de invitados supeditado al capricho o a la voluntad personal de un gobernante entrante. En una república democrática no gobierna el deseo de un mandatario; gobiernan la Constitución y el equilibrio de poderes», aseguró Corcho.

Despedida de la hija de Petro

Durante la concentración, la hija menor de Petro, Antonella, recorrió la plaza para saludar a los simpatizantes de su padre, tomarse fotografías y dar palabras de apoyo a algunos asistentes que, emocionados, se acercaron a abrazarla.

«Se acaba este periodo; sin embargo, mi papá va a seguir resistiendo como lo ha venido haciendo. Fuimos los primeros, pero no seremos los últimos. Hay que estar felices porque sucedió y no tristes porque se acabó», dijo a EFE Antonella Petro.

La joven, de 18 años, vestida por completo de blanco, aseguró que está «orgullosa» de su padre y que «se hizo lo que se pudo durante estos cuatro años» del primer Gobierno de izquierda de Colombia.

«Estoy muy orgullosa de él. Esto no se acaba acá. Él está bien, con la cabeza en alto», insistió Antonella sobre su padre, quien ha dicho que después de unas vacaciones encabezará la oposición a De la Espriella.

Bajo una tenue lluvia, los asistentes se ubicaron estratégicamente en el piso para que, vistos desde arriba, sus cuerpos formaran la palabra ‘Soberanía’ como forma de protesta ya que critican que el presidente electo no haya renunciado a su ciudadanía estadounidense para asumir el cargo.

El Pacto Histórico aseguró que «ejercerá una oposición firme, democrática y responsable» bajo el liderazgo de Petro, a quien despidieron con aplausos.

«Nuestro compromiso será defender las conquistas sociales alcanzadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y promover aquellas transformaciones que aún demanda el país», sentenció la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal. EFE

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