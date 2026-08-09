Partido Nacional quiere retornar al Gobierno para que Uruguay «vuelva a tener rumbo»

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Montevideo, 9 ago (EFE).- El presidente del directorio del opositor Partido Nacional uruguayo, Álvaro Delgado, llamó a los integrantes de esa fuerza política a «construir la historia del futuro» y apuntó que el primer mojón es retornar al Gobierno en el año 2030 para que el país «vuelva a tener rumbo».

Así lo dijo durante un discurso que brindó en el marco de la celebración de los 190 años del Partido Nacional, que también contó con la participación del expresidente Luis Lacalle Pou.

«El primer mojón de esa historia del futuro que tenemos que construir entre todos es volver a gobernar el país a partir de 2030 para que Uruguay vuelva a tener rumbo y para que la gente vuelva a tener esperanza», dijo Delgado.

«Tenemos que construir la historia del futuro. Eso implica un compromiso adicional que hoy vamos a hacer. Siento que hay mucha gente que está desanimada. Siento que hay mucha gente que está desesperanzada. Tenemos la obligación de construir una opción que le devuelva a la gente esperanza», insistió.

En ese sentido, dijo que cuando la esperanza se empieza a ir lo que comienza es la resignación y aseguró que su partido va a cambiar «la resignación por ilusión».

«No podemos esperar que el Gobierno se equivoque, que se equivoca seguido. No vamos a esperar. No vamos a seguir reclamando la falta de rumbo y obviamente la falta de resultados. Tenemos que construir esa opción que termine llevándole a la gente la esperanza que necesita», dijo en referencia al actual gobierno del oficialista Frente Amplio.

Para ello, dijo que el Partido Nacional tiene que tener la humildad de trabajar todos los días y de escuchar a la población.

Finalmente, aseguró que se debe cuidar lo hecho durante el Gobierno que Lacalle Pou encabezó en el período 2020-2025: «Hay muchos que quieren deshacer, por prejuicios ideológicos aún por encima del interés nacional, muchas de las cosas que en el Gobierno logramos. Y lo tenemos que cuidar», sentenció. EFE

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