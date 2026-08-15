Partido venezolano exige al Gobierno que publique una lista con nombres de excarcelados

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Caracas, 15 ago (EFE).- El partido opositor Primero Justicia (PJ) exigió este sábado al Gobierno de Venezuela que publique una lista con los nombres de los presos políticos excarcelados, luego de que se anunciaran medidas para la salida de prisión de 131 personas.

«Demandamos la publicación inmediata de una lista oficial con los 131 nombres de cada preso político que fue o será excarcelado», manifestó PJ en su cuenta de X.

En este contexto, subrayó que «Venezuela entera y las familias merecen transparencia, certeza y tranquilidad» y exigió la liberación de todos los presos políticos, que son más de 390 según la ONG Foro Penal.

El Gobierno no ha publicado la lista de excarcelados ni las condiciones, una exigencia recurrente de organizaciones y familiares de los presos políticos en procesos de liberaciones anteriores.

Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, confirmó hasta las 10:00 hora local de este sábado (14:00 GMT) 72 excarcelados, aunque advirtió que siguen verificando liberaciones.

El viernes, un comunicado compartido en X por el Gobierno señaló que las 131 excarcelaciones «fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público», luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó el anuncio como un «paso crucial» para la reconciliación y aseguró que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas de su país capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar.

Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores. EFE

rbc/nvm