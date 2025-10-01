Perú y Bolivia acuerdan habilitar paso fronterizo que unirá la ciudad de Tacna con La Paz

2 minutos

Lima, 30 sep (EFE).- Los gobiernos de Perú y Bolivia acordaron habilitar de manera permanente el paso fronterizo Collpa-Thola Kollo, en una decisión que plantea consolidar su integración bilateral al convertirse en la vía más directa entre la ciudad peruana de Tacna y la boliviana La Paz, informó el ministerio peruano de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La decisión fue anunciada este martes, tras una reunión que sostuvieron en Lima el vicecanciller de Perú, Félix Denegri, y la canciller de Bolivia, Celinda Sosa.

Denegri recibió de Sosa una nota de respuesta, mediante la cual se formalizó la apertura permanente del paso de frontera entre la localidad peruana de Collpa y la boliviana de Thola Kollo.

Exteriores aseguró que se trata de un «hecho significativo» que fortalecerá la relación bilateral, ya que se consolidará el eje de integración La Paz-Tacna.

Agregó que el nuevo paso permitirá «dinamizar la economía de las comunidades fronterizas, abriendo nuevas oportunidades de comercio y turismo», además de ofrecer a la población de la región de Tacna «un tránsito más seguro, ordenado y con mayores alternativas de desarrollo».

En ese sentido, se considera que la ruta facilitará el acceso de los productos de Tacna a mercados bolivianos, mientras que para Bolivia representará «una salida competitiva» al océano Pacífico a través de puertos peruanos, como Chancay e Ilo.

Esto se dará porque la habilitación del paso de frontera, junto a la conclusión del asfaltado de la carretera Tacna-Collpa-La Paz, permitirá tener una vía más directa entre La Paz y Tacna, lo que «favorecerá el dinamismo económico y la apertura de nuevos mercados para los productos tacneños», remarcó.

El encuentro bilateral entre Denegri y Sosa, que se celebró en el marco de la XXXI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina (CAN), permitió reafirmar el compromiso de Perú y Bolivia «con una agenda de integración práctica que se traduce en beneficios directos y tangibles para los ciudadanos de ambos países», concluyó la nota oficial. EFE

