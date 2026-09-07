Pescadores de Ecuador narran su «martirio» tras ser interceptados por militares de EEUU

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El pescador Eduardo Holguín describió como un «martirio» lo que vivió cuando militares interceptaron y hundieron su barco en medio de los operativos entre Estados Unidos y Ecuador contra el narcotráfico en el Pacífico, que dejan cuatro navíos destruidos en poco más de una semana.

El Comando Sur estadounidense anunció el miércoles en X que había interceptado una embarcación que presuntamente brindaba apoyo al grupo criminal ecuatoriano Los Choneros.

Se trataba del «Conquista 2» de bandera ecuatoriana en el que viajaba Holguín, quien niega cualquier vínculo con el narco.

Las operaciones ocurren tras la publicación de un informe de la organización Human Rights Watch donde denunció que tres embarcaciones ecuatorianas fueron presumiblemente atacadas por fuerzas estadounidenses entre enero y marzo de este año con un saldo de al menos ocho desaparecidos.

Washington rechaza estar vinculado con las desapariciones.

«Nos apuntaban» desde los helicópteros que estaban «cerquita del barco» y luego llegó una lancha «con todos los militares», relató Holguín a la AFP.

«Desde ahí ya comenzaba el martirio para nosotros», dijo.

«Nos quitaron el barco y nos llevaron a la patrulla y lo explotaron», relató este hombre de 41 años.

Una vez que fuerzas militares tomaron control del barco sacaron a la tripulación hacia otro navío, donde el pescador recordó que había un traductor y «gringos».

Luego «me pusieron capucha» y «orejeras», agregó.

A Holguín y a sus compañeros les dieron alimentos, pero «con todo lo que estaba pasando ni ganas de comer» sintieron, contó.

– «Tres días sin dormir» –

Los tripulantes del «Conquista 2» fueron entregados a la Armada ecuatoriana, que se encargó de trasladarlos hasta Manta, el principal puerto pesquero en el suroeste de Ecuador.

Lo mismo ha ocurrido con los pescadores que viajaban en otras naves interceptadas.

Desde el 28 de agosto, fuerzas militares han hundido cuatro barcos ecuatorianos por presuntamente tener nexos con Los Choneros, una temida banda narcotraficante.

Para Juan Carlos Posligua, quien iba en el «Conquista 2», los últimos han sido «días duros».

«Yo tengo tres días sin dormir y sin comer», dijo el hombre de 44 años.

Su tormento, sin embargo, no terminó con la explosión del barco.

Al llegar a tierra, los tripulantes fueron llevados a una estación policial, pero los liberaron un día después sin cargos en su contra.

«No teníamos nada ilícito, somos pescadores normales que salíamos a laborar para traer el pan de cada día a nuestra casa», expresó Posligua.

Las operaciones siembran temor entre los pescadores de Manta y poblados cercanos.

Tras ser interceptados por el ejército estadounidense, Holguín y Posligua dudan si volver a las faenas de pesca.

«Si esto continúa así, tal vez no. No se sabe qué voy a hacer yo de aquí en adelante», lamentó Posligua, quien lleva 28 años dedicado a la pesca.

A Holguín le preocupan las dificultades para conseguir trabajo en Ecuador.

«Es duro, ahorita trabajo no hay. Y si toca hacerlo (volver al mar), hay que hacerlo. ¿Qué más queda?», dijo.

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