Petro dice temer una «guerra civil» en Colombia tras un supuesto fraude electoral

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el lunes que tiene pruebas de un fraude en las elecciones presidenciales que perdió su candidato y dijo que la llegada al poder del ultraderechista Abelardo de la Espriella puede desencadenar una «guerra civil».

De la Espriella, de 48 años, se posesionará el viernes en una ceremonia legislativa en la ciudad de Cali (suroeste), contrario a la costumbre centenaria de hacerlo en Bogotá frente al Congreso.

«Estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo y es la posesión del presidente ilegítimo», dijo el lunes Petro en una declaración a medios desde el palacio presidencial en Bogotá.

Según Petro, en el balotaje presidencial de junio hubo un «fraude electoral algorítmico, sistemático y sobre un volumen de votos enorme», presuntamente fraguado desde el exterior en contra del izquierdista Iván Cepeda.

El mandatario aseguró que «dineros extranjeros y empresas extranjeras con la capacidad de cambiar algoritmos» interfirieron en el resultado del proceso electoral.

Antes de la elección, De la Espriella recibió el apoyo del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Petro, que ha señalado la «injerencia» de Trump en la política colombiana por su respaldo explícito a De la Espriella, sugirió el lunes que el presidente electo pretende extraditarlo a Estados Unidos bajo falsas acusaciones. Petro también avizoró una «guerra civil» por el rechazo que genera ese y otros planes del próximo gobierno.

«Está clarito lo que puede ser una guerra civil en Colombia», enfatizó el mandatario, que presentó a la prensa su retrato oficial que será exhibido en la casa presidencial junto a los cuadros de otros antiguos jefes de Estado.

La bancada de la izquierda en el Congreso, liderada por Cepeda, anunció que no asistirá a la posesión de De la Espriella y llamó ese día a una jornada de movilizaciones sociales en la capital Bogotá, Cali y Barranquilla (norte).

La derecha teme un estallido de protestas como las que Petro respaldó contra su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejaron decenas de muertos entre 2019 y 2021.

Sin experiencia en política, De la Espriella promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado en un 40% e imponer mano dura frente a las guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de la peor crisis de violencia del país en la última década tras intentos fallidos de Petro por negociar la paz con varias organizaciones.

lv-vd/cr