Planas cree necesario cerrar el presupuesto antes de acordar las normas de la futura PAC

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Bruselas, 28 sep (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confió este lunes en que este lunes haya «progresos» en el debate sobre el Reglamento de la futura Política Agrícola Común (PAC), pero opinó que el tema no puede quedar cerrado antes de que se decidan las cantidades del periodo presupuestario para el periodo 2028-2034.

Los ministros europeos abordarán ese asunto hoy, con el objetivo, según Irlanda, que preside el Consejo de la UE este semestre, de tratar de llegar a un acuerdo parcial sobre el futuro Reglamento de la PAC.

Planas insistió, no obstante, en que antes sería necesario acordar el futuro presupuesto, y confió en que ello se pueda hacerse antes de fin de año. Lo más importante, subrayó, es «hacerlo bien», asegurando que la PAC cuenta con los fondos suficientes para responder a sus objetivos y precisando algunas cuestiones.

«Vamos a intentar progresar hoy en esta discusión, pero como digo, para nosotros no hay nada cerrado en el Reglamento PAC sin que cierre evidentemente el Consejo Europeo las cantidades y también lo referente a la Organización Común de Mercado», avisó Planas a su llegada a la reunión.

En ese sentido, dijo que a España le parece «correcta la voluntad política de concluir antes de final de año, si es posible, el presupuesto europeo multianual 2028-2034».

Pero «hay que hacerlo bien», lo que significa, precisó, que se debe «primero, dejar totalmente claro que dispondremos de las cantidades suficientes para cubrir los objetivos de la PAC, tanto las ayudas directas como para los objetivos de desarrollo rural y las cuestiones vinculadas a la sostenibilidad.

Además, opinó Planas, se debe incluir «el tema del regadío, que ahora en este momento es de plena actualidad con la sequía que está viviendo el conjunto de la Unión Europea».

Consideró que habrá que asegurar, asimismo, «los temas del equilibrio entre lo que es una política europea» como es la PAC y la flexibilidad en la aplicación», y se refirió por ejemplo a las horquillas de pago por hectárea en función de las zonas.

Otros asuntos que el ministro opinó que necesitan ser trabajados aún son las ayudas a pequeños agricultores, así como la cofinanciación, ya que España está en contra de una cofinanciación de programas como los de frutas y hortalizas o vino, porque se corre el riesgo de «renacionalizar y romper el mercado interno». EFE

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