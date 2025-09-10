Polonia identifica restos de un misil y siete drones en su territorio
Cracovia (Polonia), 10 sep (EFE).- Las autoridades polacas han encontrado restos de un misil de origen desconocido y de siete drones tras la violación del espacio aéreo del país por parte de Rusia, informó la portavoz del Ministerio de Interior, Kinga Gałecka.
Según la misma fuente se reportaron daños en una casa y en un coche aparcado. Los drones se encontraron las localidades de Cześniki. Czosnówka, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wyhalew, Wohyń , Mniszków y Oleśno. EFE
